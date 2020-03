COVID-19 : le président mauritanien annonce un plan d’aide social

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a annoncé un plan d’aide social visant à alléger les effets attendus du coronavirus (COVID-19) sur la population, mercredi soir dans un discours à la nation.La pierre angulaire de ce plan est la création d’un fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus, doté d’une contribution de l’Etat de 25 milliards d’ouguiya MRO (66 millions de dollars US) et ouvert devant la participation des acteurs économiques mauritaniens et des partenaires internationaux, selon le discours diffusé par les medias publics.

Jusque là, la Mauritanie a enregistré deux cas de coronavirus sur deux étrangers arrivés récemment au pays.

La mise en œuvre du plan annoncé par M. Ghazouani comprend notamment l’allocation d’un montant de 5 milliards d’ouguiyas MRO (13 millions de dollars US) en appui à quelque 30.000 familles nécessiteuses, ménages pris en charge par des femmes et personnes vulnérables ou handicapées.

Dans le même cadre, l’Etat mauritanien exonérera des taxes et droits de douane des produits comme le blé, l’huile de cuisine, le lait en poudre, les légumes et les fruits pendant les mois restants de l’année en cours.

Ces exonérations contribueront sans doute à faire baisser les prix des produits en question et qui sont les plus consommés par les Mauritaniens.

Aussi, les factures de l’eau et de l’électricité seront prises en charge par le Trésor public pour les familles pauvres pendant 2 mois alors que cette prise en charge concernera l’eau dans tous les villages du pays pendant le restant de l’année.

style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-9760088965124508" data-ad-slot="2140806877">