Covid-19 : le patronat congolais fait des propositions en vue de soutenir l’activité économique

Dans un mémorandum adressé au chef du gouvernement lundi 23 mars dernier, la Fédération des entreprises du Congo (FEC) pense qu’il est nécessaire, de renforcer des mesures annoncées par le président de la République afin de soutenir davantage l’activité économique déjà « défaillante ».

« Au-delà des mesures prises par le président de la République limitant la propagation du COVID-19, le gouvernement central et les gouvernements provinciaux sont appelés à prendre des mesures supplémentaires pour soutenir l‘activité économique et éviter l’effondrement de notre système économique comme à la suite des pillages d’autres temps, avec des conséquences non-quantifiables, non les moindres, pour notre population », alerte la FEC.

Au regard de ce qui se passe dans certains pays en Asie ou en Europe, où la pandémie de coronavirus fait de centaines de morts, la FEC déplore que le gouvernement ne soit pas allé plus loin en ce qui concerne « les mesures d’encadrement de la population. »

Ainsi, sur le plan monétaire, par exemple, l’Association congolaise des banques propose au gouvernement, notamment « la faculté de reporter de: un, deux ou trois mensualités le remboursement en principal des crédits et gel des crédits de caisse, sans pénalités et sans application des règles de provisionnement ». De même que la réduction de « l’exigence de la réserve obligatoire en franc congolais ou appliquer une réserve obligatoire par devise et dans la devise. »

Autre proposition, les hommes d’affaires sollicitent du gouvernement la rétribution des banques qui ne sont plus payées depuis des mois pour le service de la paie des fonctionnaires.

Le patronat congolais propose également le report du paiement des impôts que du dépôt des comptes certifiés à la BCC.

D’autres propositions ont également été faites dans le secteur des NTIC ou pour le monde de travail.

