Covid-19: le gouvernement ivoirien prend en charge les factures d’électricité et d’eau des pauvres

Le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a annoncé mardi que le gouvernement ivoirien a décidé de «prendre en charge» le paiement des factures d’électricité et d’eau des mois d’avril et de mai 2020 des couches défavorisées de la Côte d’Ivoire, soit environ un million de ménages du pays.Cette mesure vise notamment à atténuer les conséquences sociales de la maladie à Coronavirus en Côte d’Ivoire où 179 cas ont été officiellement confirmés à ce jour avec un décès et sept cas de guérison.

« (…Le gouvernement) prend en charge les factures d’électricité et d’eau qui devraient être payées en avril et mai 2020 des couches défavorisées c’est-à-dire des ménages abonnés au tarif social d’électricité et des ménages facturés uniquement dans la tranche sociale pour l’eau. Cela concerne plus d’un million de ménages, soit environ six millions de nos concitoyens », a indiqué M. Coulibaly dans un discours diffusé sur les antennes de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI, télévision nationale).

Il a ajouté au titre de ces mesures sociales que le gouvernement entend décaler pour l’ensemble des abonnés les dates limites de paiement des factures d’électricité et d’eau d’avril à juillet 2020 et de mai à août 2020.

A cet effet, a précisé le premier ministre, des facilités de paiements seront proposées pour soulager les populations. Poursuivant, il a annoncé plusieurs autres décisions prises par l’exécutif ivoirien en vue de soulager les populations en cette période de crise sanitaire.

Il s’agit notamment de l’instauration d’un fonds de solidarité pour un montant de 170 milliards FCFA en vue de financer les populations les plus vulnérables dans le cadre du soutien humanitaire d’urgence à travers l’élargissement du champ des filets sociaux, le renforcement du contrôle des produits de grandes consommations et l’application des sanctions aux contrevenants, l’invitation des propriétaires de logements à faire preuve de souplesse et à discuter avec leurs locataires.

M. Coulibaly a également souligné qu’une éducation à distance sera assurée pour les élèves en commençant par ceux des classes d’examen par le biais de la télévision.

