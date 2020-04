Covid-19: le Ghana prolonge d’une semaine le confinement

Le président ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a prolongé, jeudi soir, d’une semaine le confinement partiel de certaines parties du pays pour éviter une nouvelle propagation du coronavirus dans le pays.Dans un discours retransmis à la télévision nationale, le président Nana Addo a indiqué que le confinement partiel initial de deux semaines dans certaines zones du Grand Accra, de Tema, Kasoa et du Grand Kumasi a été prolongé d’une semaine.

« La prolongation d’une semaine prend effet le lundi 13 avril 2020, et j’appelle tous à s’y conformer », a-t-il déclaré.

Le président Nana Akufo-Addo a ajouté que de nouveaux cas de Covid-19 avaient été détectés à la suite d’une opération de recherche et de test des contacts qui a été améliorée.

« Nous voyons maintenant que la décision de fermer nos frontières a été justifiée car, 105 des cas confirmés provenaient de ceux qui ont été obligatoirement mis en quarantaine et testés à leur arrivée dans le pays les 21 et 22 mars, et 192 de nos cas provenaient aussi de voyageurs, qui sont entrés dans le pays avant la fermeture et représentent 79% des 378 cas confirmés », a-t-il déclaré.

Il a également indiqué que quelque 10.000 résultats de tests sont attendus dans le courant de la semaine prochaine, ce qui permettra au gouvernement de décider de la voie à suivre.

Selon le président Nana Addo, le nombre actuel de cas de coronavirus au Ghana est de 378, dont 51 guérisons et six décès.

