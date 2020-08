Au cours d’une conférence de presse ce mardi 25 août 2020, le ministre de la santé a fait savoir que pour l’heure, les calculs sont en train d’être faits pour déterminer le jour où le pays a enregistré le plus grand nombre de personnes contaminées.

Le ministre de la santé Eteni Longondo a affirmé que le pic de la pandémie à la covid-19 en République démocratique du Congo est déjà passé.

Selon Eteni Longondo ministre de la santé publique, la République Démocratique du Congo a réalisé de très bons résultats dans la lutte contre la covdi-19 dans le pays. « Le Congo connait de très bons résultats et ces résultats sont appréciés à travers le monde. On a sensiblement baissé le taux de mortalité, on a sensiblement baissé le nombre de personnes contaminées par jour. Donc, nous avons lutté contre cette maladie et nous avons des résultats. La maladie n’a pas été une catastrophe comme on prédisait », a-t-il fait savoir.

S’agissant des soupçons de détournement des fonds alloués dans la lutte contre la covid-19, le ministre de la santé a affirmé qu’il n’y a jamais eu de détournement.

« Il n’y a jamais eu un détournement de fonds COVID-19 au Ministère de la Santé. Je le dis et je le confirme tout haut », a-t-il déclaré.

Cette mise au point du ministre de la santé intervient après la publication du rapport de l’inspecteur général des finances. Ce dernier, avait annoncé le jeudi 13 août dernier, avoir saisi la justice pour des actes de mégestion documentés dans la gestion des fonds alloués à la riposte contre la covid-19.