Covid-19 : le chanteur congolais Edward Mokolo Junior alias Kaysha est testé positif et admis à l’hôpital

La musique congolaise vient d’être frappée par la pandémie de la covid-19, le chanteur Kaysha est testé positif. La stat est actuellement en train de se battre contre le coronavirus.

C’est la personne concerné qui a elle-même dévoilé la nouvelle sur ses comptes de réseaux sociaux, laissant tout le monde perplexe. Une fois de plus, le virus de la Covid-19 s’est invité au monde des célébrités

De son vrai nom Edward Mokolo Junior, le chanteur a effectué le test du coronavirus qui lui est revenu malheureusement positif : « L’hôpital vient d’appeler, je suis testé positif à la Covid-19 », a écrit l’artiste sur ses comptes de réseaux sociaux exprimant la tristesse.

Plus connu sous le sobriquet de Kaysha. Le Chanteur et producteur, a collaboré avec beaucoup d’artistes de renommée tels que Lynsha, Teeyah avec laquelle il a sorti son meilleur single de tous les temps « On dit quoi ».

La rédaction du journaldekinshasa.com, lui souhaite un prompt rétablissement.