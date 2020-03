Covid-19 : le CHAN «Cameroun 2020» reporté «à une date ultérieure» (officiel)

Le gouvernement de Yaoundé et la Confédération africaine de football (CAF) ont annoncé, mardi de manière concomitante et suite à la pandémie du coronavirus, le report «à une date ultérieure» du Championnat d’Afrique des nations de la discipline (CHAN) prévu du 4 au 25 avril 2020.Dans un communiqué publié à l’issue d’une session ordinaire tenue le même jour, le Comité local d’organisation (Cocan) de la compétition évoque des «considérations critiques liées à cette urgence de santé publique internationale», mais aussi «un cas de force majeure» ayant rendu nécessaire le réaménagement du calendrier de ladite compétition.

«Dans cette perspective, les nouvelles dates (…) seront arrêtées en fonction de l’évolution de la situation et communiquées en temps opportun», précise le document signé du ministre des Sports (Minsep), Narcisse Mouellè Kombi.

Quelques heures auparavant, le comité d’urgence de la CAF avait, «à l’unanimité», déjà adressé une correspondance aux associations nationales qualifiées pour le CHAN 2020, dans laquelle il s’appuie sur une préoccupation croissante liée au virus Covid-19 et au rapport de la visite d’inspection médicale récemment conduite dans le pays hôte.

Afin d’éviter «tout risque inutile», ladite instance indique que la Confédération surveille la situation de près et travaille avec les autorités compétentes telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’impact du virus sur le continent et les compétitions de la CAF. Elle assure également les destinataires de sa correspondance de ce qu’elle «proposera les nouvelles dates potentielles en temps voulu et en fonction de l’amélioration de la situation».