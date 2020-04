Covid-19 : le Botswana interdit l’importation de cigarettes, la vente et les produits connexes

Le Botswana a interdit l’importation et la vente de cigarettes et de produits connexes dans le cadre de sa réponse à la pandémie de coronavirus, a appris APA mardi dans un avis publié dans le Journal officiel.Toute personne qui enfreindrait cette interdiction serait arrêtée et passible d’une amende ou d’une peine de prison, averti la note.

Cette mesure s’explique par le fait que le Covid-19 est une maladie respiratoire qui affecte principalement les poumons et que le fait de fumer des cigarettes et des produits connexes rendrait la réponse au virus difficile, a déclaré le gouvernement.