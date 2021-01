Covid-19 : la Tunisie décrète un confinement général

La Tunisie a décrété, mardi, un confinement général assorti d’un « couvre-feu renforcé » de quatre jours à compter de demain jeudi, a appris APA.Face à une deuxième vague qui a atteint des chiffres records, entraînant une situation « très dangereuse », le ministre tunisien de la Santé, Faouzi Mehdi, a annoncé mardi un confinement général à partir de jeudi jusqu’à dimanche.

Le « couvre-feu renforcé » accompagnant ce confinement démarre à 15 heures Gmt et finit à 5 heures Gmt. Un couvre-feu était déjà en vigueur de 19 heures à 5 heures depuis octobre 2020.

Les écoles, lycées et facultés sont aussi fermés du 13 au 24 janvier et toutes les manifestations culturelles interdites durant cette période. Selon le ministre de la Santé, 5.854 cas confirmés d’infection au coronavirus ont été recensés en milieu scolaire dont 32 décès et 4 205 établissements touchés.

Ces mesures de restrictions annoncées dans un contexte de tensions sociales entrent en vigueur le jour du dixième anniversaire de la révolution, qui avait entraîné la chute Zine El-Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011.

La Tunisie est le troisième pays le plus touché par la deuxième vague de la pandémie après l’Afrique du Sud (34.334 décès) et le Maroc (7784 décès).

Le pays qui avait enregistré une cinquantaine décès lors de la première vague, a déjà recensé 5343 morts et 164.936 cas selon l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes.

« La situation est très dangereuse et dépasse les capacités de prise en charge des malades », a prévenu Nissaf Ben Alya, directrice de l’Observatoire.