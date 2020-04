Covid-19 : la station de radio Minsanté FM vient de voir le jour à Kinshasa

Le ministère de la Santé Eteni Longondo vient de lancer la Radio Minsanté FM. Cet instrument du Ministère de la Santé publique, don de la société Botrans, vient de participer à la sensibilisation des Congolais à la lutte contre le Coronavirus.

Minsanté FM va ainsi créer des émissions qui seront relayées par plus de cent stations de radios nationales et communautaires partenaires de Kinshasa Digital et du ministère de la Santé publique via l’ANICIS.

Minsanté FM est à la disposition du Secrétariat technique de riposte comme canal de transmission d’informations fiables dans les coins les plus reculés de la République.

Les créateurs de cette station de radio considèrent que l’Internet n’est pas vulgarisé sur l’ensemble du pays. Et des villages lointains ne disposent pas de signal télé.