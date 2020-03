Covid-19 : la RDC passe à 81 cas confirmés positif et 8 décès (situation 29 mars)

L’effectif total de personnes testées positives au Coronavirus a augmenté en RDC est de 25% en un jour, entre le 28 et le 29 mars 2020.

Avec 16 nouveaux cas enregistrés dimanche dimanche 29 mars dernier, le nombre de malades est passé de 65 à 81 cas. Un seul message derrière ces chiffres : « restez chez-vous ».

Ces chiffres rendus publics par l’INRB devraient interpeller les kinois à observer strictement les gestes barrières et se confiner davantage. Car, l’évolution de la propagation du virus devient de plus en plus raide avec des nouveaux cas qui vont également croissants.

D’après les analyses des spécialistes, les semaines qui suivent devront être déterminantes dans la lutte contre la propagation du COVID-19 en RDC tant qu’il sera question pour les équipes de riposte d’attaquer tous les foyers où des cas positifs ont été détectés en mettant les personnes contacts en quarantaine et en désinfectant les lieux à l’occasion du confinement total qui sera décrété.