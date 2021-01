144 nouveaux cas positifs pour la journée de mercredi 27 janvier après les tests de 669 échantillons prélevés. Ces contaminés sont répartis comme suit : 107 à Kinshasa, 16 au Kongo Central, 9 au Nord-Kivu, 8 dans le Haut-Katanga et 4 au Sud-Kivu, rapporte le secrétariat technique de la lutte contre le coronavirus.

Le secrétariat technique de la lutte contre cette pandémie a indiqué dans son rapport du mercredi 27 janvier que 4 décès ont été enregistrés dont 3 à Kinshasa et un au Nord-Kivu qui est un décès communautaire. 29 nouveaux guéris ont été recensés dans les CTCo et parmi les personnes suivies à domicile. Ils sont 18 à Kinshasa et 11 au Nord-Kivu.

Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 22.322, dont 22.321 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 665 décès (664 cas confirmés et 1 cas probable) et 14.997 personnes guéries.