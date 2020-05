Covid-19 : la RD Congo compte 897 dont 34 cas confirmés à Kinshasa et aucun nouveau décès

Le Dr Muyembe a rapporte jeudi 07 mai dernier que 34 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés à Kinshasa. Ainsi, depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars dernier, le cumul est de 897 cas confirmés. Au total, il y a eu 36 décès et 119 personnes guéries.

Le comité de riposte indique également que 388 cas suspects en cours d’investigation ; 16 nouvelles personnes sorties guéries ; Aucun nouveau décès parmi les cas confirmés ; 644 patients en bonne évolution et 270 échantillons testés.

Pour rappel, Kinshasa reste la ville la plus touchée suivi de la province du Kongo Central qui compte 29 cas et le Haut-Katanga avec 10 cas et 3 autres provinces (Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri