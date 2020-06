Covid-19 : la province du Lualaba enregistre ses deux premiers cas confirmés

Richard Muyej gouverneur de la province du Lualaba, a annoncé deux cas confirmés de la maladie à coronavirus à Lualaba.

Le numéro 1 de la province du Lualaba a expliqué que ces deux cas ont été détectés le 14 juin dernier à Fungurume. Les deux malades ont été vite transférées à Lubumbashi (Haut Katanga).

‹‹ Les échantillons ont été prélevés et transmis au laboratoire provincial de Lubumbashi. Et les résultats rendus le 22 juin 2020 confirment qu’il s’agit bel et bien de deux cas de Covid19 ››, a déclaré Richard Muyej.

Sortis de l’hôpital, les deux patients sont suivis sur le site de la quarantaine de Lubumbashi. ‹‹ Leur situation est stable, et c’est l’occasion de remercier le gouvernement provincial du haut Katanga ainsi que son comité de riposte pour la prise en charge ››, a ajouté le gouverneur du Lualaba.

Ainsi dans le but d’identifier tous les cas contacts directs et indirects, Richard Muyej annonce le confinement de la commune de Fungurume, dès ce Samedi 27 juin 2020.