Covid-19 : la mesure de confinement de la ville de Goma est momentanément levée

Les autorités provinciales du Nord-Kivu ont momentanément levé, depuis mercredi 3 juin 2020, les mesures de couvre-feu ainsi que d’isolement de la ville de Goma, décrétées pour lutter contre la pandémie de la Covid-19.

Cette décision avait été prise à l’issue d’une réunion de conseil des ministres présidée ce jour par le Gouverneur de la province du Nord-Kivu Monsieur Carly Nzanzu.

« Après échanges, les avis et considérations, le conseil a résolu de procéder à un deconfinement progressif de la province pour amortir le choc. Pour ce faire, à dater de ce jour, la mesure d’isolement de la ville de Goma et ses environs est momentanément levée, excepté les mouvements entre Goma et Bukavu ainsi que de transport par voie aérienne vers toute destination. La mesure de couvre-feu sur la ville de Goma est levée. Cependant la circulation des motos est interdite après 20h pour une durée de 14 jours. Seuls les restaurants peuvent réouvrir pour un service take away », a fait savoir le ministre provincial du Plan, Budget et Stabilisation, Joseph Sebagisha.

Dans ce même communiqué, le ministre annonce également l’ouverture du centre de diagnostics de laboratoire à Goma dès ce jeudi 4 juin 2020.