Covid-19: la Côte d’Ivoire enregistre 34 nouveaux infectés passant à 688 cas confirmés

La Côte d’Ivoire a enregistré jeudi 34 nouveaux cas d’infection au Covid-19, portant à 688 le nombre total de cas confirmés dont 193 guéris et six décès, selon un bilan du ministère ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique.« Le ministère de la Santé et de l’hygiène publique a enregistré ce jeudi 16 avril 2020, 34 nouveaux cas d’infection à Covid-19 sur 298 échantillons prélevés, portant à 688 le nombre total de cas confirmés et 47 nouveaux guéris », renseigne un communiqué dont APA a reçu copie.

En raison de la pandémie du Covid-19 qui affecte le portefeuille des ménages, le gouvernement a décidé de la suspension des procédures d’expulsion des locataires et de l’interdiction de toute augmentation des loyers pendant la période allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.

Le gouvernement a en outre reconduit la fermeture des établissements scolaires et universitaires dans le pays jusqu’au 17 mai 2020, à l’issue d’un Conseil des ministres mercredi.