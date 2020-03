Covid 19 : la CAF reporte le CHAN Cameroun 2020 a une date ultérieure

La confédération africaine de football (CAF) a décidé, ce mardi 17 mars 2020, de reporter le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2020) à cause de la pandémie Coronavirus qui ravage le monde.

La décision a été prise après rapport du comité médical de la CAF qui a effectué une mission d’inspection le week-end dernier au Cameroun pays choisi pour accueillir cette compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent.

La CAF précise que des nouvelles dates seront dévoilées ultérieurement.

« Les facteurs suivants ont été mis en considération par le comité médical dans sa recommandation au comité d’urgence: même si la situation est considérée comme étant sous contrôle au Cameroun et selon les recommandations de l’OMS, la crise n’est pas encore stabilisée en Afrique et il est difficile de prévoir son évolution dans les prochains jour; voyager à travers le continent devient de plus en plus compliqué, voire impossible pour certains pays, en raison des restrictions mises en place par les différents gouvernements», explique la CAF dans un communiqué.

Cette compétition qui est à sa 6ème édition devrait se dérouler du 4 au 25 avril de cette année en terre Camerounaise. Tout récemment l’instance qui dirige le football africain avait renvoyé à plus tard les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, Cameroun 2021 qui allaient se tenir fin mars.