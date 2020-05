Covid-19 : La Banque mondiale approuve un financement de 50 millions de dollars à l’Egypte

Par Mohamed Fayed – Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque mondiale vient d’approuver un financement, à titre d’urgence, de 50 millions de dollars à l’Egypte dans le cadre du programme de financement destiné à soutenir la riposte sanitaire des pays en développement pour faire face à la pandémie du Coronavirus.L’Egypte a pu bénéficier d’un financement de 50 millions dollars, le maximum disponible dans le cadre du financement rapide fixé en fonction de la population des pays. Ainsi, les pays peuplés de 20 millions d’habitants reçoivent 20 millions de dollars, ceux comptant 50 millions d’habitants, 35 millions de dollars, et les pays de 100 millions d’habitants et plus reçoivent un financement de 50 millions de dollars, dont l’Égypte fait partie.

Le programme de la banque mondiale vise à renforcer les mesures préventives et à détecter les cas d’infection et la réponse à la pandémie en Egypte. Il se concentrera sur les domaines vitaux identifiés par le plan national de lutte contre Covid-19 lancé par le gouvernement égyptien.

Ce financement sera destiné à l’achat et à la distribution du matériel médical et des fournitures nécessaires pour faire face au virus, à la formation du personnel médical, aux opérations de mise en quarantaine, aux centres de traitement spécialement préparés et à la mobilisation d’équipes d’intervention rapide pour suivre les cas contacts, ainsi qu’au développement de plateformes et d’outils de diffusion de contenu pour améliorer la sensibilisation et la prévention.

Le 20 mars dernier, la Banque mondiale avait octroyé un financement supplémentaire de 500 millions de dollars à l’Égypte pour soutenir les efforts visant à faciliter l’accès à des logements abordables sur le marché en faveur des familles à faible revenu en Égypte.

Il y a quelques jours, l’Egypte a bénéficié d’un prêt du Fonds monétaire international (FMI), d’un montant de 2,8 milliards de dollars, pour faire face aux impacts de la crise sanitaires liée au Covid-19.

Pour rappel, les Conseils des administrateurs de la Banque mondiale et de la Société financière internationale (IFC) ont approuvé en mars dernier une enveloppe de financement accéléré portée à 14 milliards de dollars afin d’accompagner les efforts déployés par les entreprises et les pays en vue de prévenir, détecter et faire face à la propagation rapide du Covid-19.

