Covid-19 : La 19ème édition du festival Mawazine rythmes du monde annulée

La 19ème édition du Festival Mawazine Rythmes du monde, prévue initialement du 19 au 27 juin prochain à Rabat, a été annulée 2020, a annoncé dimanche l’Association Maroc Cultures, organisatrice de cet événement mondial.Cette décision a été prise « conformément aux mesures de sécurité préventives préconisées par les autorités marocaines et l’Organisation mondiale de la santé qui recommandent la restriction des grandes manifestations », ajoute-t-on de même source.

La direction de Maroc Cultures précise que « la priorité de l’Association est accordée, avant tout, à la santé de nos citoyens et de leur sécurité ».

Organisé chaque année aux mois de mai et juin, à Rabat et Salé depuis 2001, le Festival Mawazine a accueilli un public record de 2,75 millions de spectateurs en 2019.

Selon un classement de statista, Mawazine est le plus grand festival de musique dans le monde en 2018, et le plus grand festival du continent africain. Il est un carrefour d’expression pour divers artistes internationaux, en particulier de la sphère francophone et anglophone.

Pour sa part, la Fondation Esprit de Fès a annoncé l’annulation de la 26ème édition du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde qui devait se tenir du 12 au 20 juin 2020.

« Compte tenu de la situation liée aux conséquences du Coronavirus et en accord avec les recommandations des autorités compétentes, la Fondation Esprit de Fès porte à la connaissance de l’opinion publique que la 26ème édition du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde qui devait se tenir du 12 au 20 juin est annulée », souligne un communiqué de la Fondation.

