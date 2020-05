Covid-19: Jean-Lucien Busa met en œuvre les mesures prises en cette période de crise sanitaire

Le ministère du Commerce extérieur a affirmé lundi 11 mai dernier que le gouvernement avait pris des mesures sur le plan économique, monétaire et financier pour préserver le cadre macroéconomique en cette période de crise sanitaire liée au Coronavirus.

Chaque ministère s’active à mettre en œuvre ces mesures dans son secteur. Selon le conseiller juridique du ministre Busa, Me Lilongo Baende Cedric, le ministère du commerce extérieur, intervient dans la catégorie des mesures qui visent à soutenir l’offre et la demande des produits de première nécessité.

« S’agissant précisément du ministère de Commerce extérieur, nous intervenons dans la catégorie des mesures qui visent à soutenir l’offre et la demande des produits de première nécessité. Je vais vous donner quelques exemples. Son Excellence Jean Lucien Busa assure la mise en œuvre de la mesure relative à l’exonération des impôts, droits taxes et redevances à l’importation et la vente des intrants des produits pharmaceutiques ainsi que sur les matériels et équipements médicaux lies à la pandémie et cela pour une durée de 6 mois », a-t-il expliqué.

Le conseiller juridique du ministre du commerce extérieur affirme que son ministre assure également la mise en œuvre de la suspension de la perception de la TVA à l’importation, sur la production et la vente des produits de première nécessité et cela pendant une durée de trois mois.

Me Lilongo Baende Cedric soutient que ces interventions se font de concert avec les ministres de la Santé, de l’Economie nationale et des Finances ainsi que les autres services de l’Etat.