Covid-19 : Fermeture des mosquées à partir de ce lundi

Le Conseil supérieur des Oulémas au Maroc a recommandé la fermeture à partir de ce lundi, des mosquées pour les cinq prières et celle du vendredi.Cette recommandation intervient en réponse à la demande d’un avis religieux (fatwa) adressée au Conseil supérieur des oulémas par le Roi Mohammed VI, en sa qualité de commandeur des croyants et eu égard au dommage grave causé l’épidémie qui sévit dans le monde et compte tenu des orientations émises par les parties compétentes, dont le ministère de la Santé en vue de veiller à la prévention contre le virus par la fermeture des lieux publics et privés.

Elle s’inspire aussi des textes de la charia qui soulignent la nécessité de protéger les corps et de faire prévaloir l’intérêt sur le préjudice, et sachant que parmi les conditions de la prière, notamment les mosquées, figure la quiétude et que la peur de cette épidémie annule cette condition.

Cette mesure est temporaire et que les prières reprendront dans les mosquées dès que les autorités compétentes auront décidé que la situation sanitaire est normalisée, rassure le Conseil.

Pour rappel, le Maroc a pris de nombreuses mesures drastiques pour enrayer la propagation du coronavirus. Ainis, il a suspendu, jusqu’à nouvel ordre, l’ensemble des vols internationaux en ce qui concerne le trafic de passagers.

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a également annoncé, mercredi dernier, l’annulation de l’ensemble des moussems religieux, quelle que soit l’ampleur de leurs rassemblements.

Le gouvernement a également annoncé que les cours seront suspendus à partir de ce lundi 16 mars, jusqu’à nouvel ordre, dans l’ensemble des établissements d’enseignement, de formation professionnelle et des universités, en vue d’endiguer la propagation du virus.

data-ad-client="ca-pub-9760088965124508" data-ad-slot="2140806877">