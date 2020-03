Covid-19: eSwatini ferme ses frontières avec l’Afrique du Sud

Le royaume d’eSwatini a fermé lundi six de ses dix postes frontaliers terrestres avec l’Afrique du Sud pour minimiser la circulation des personnes et contrecarre la propagation du coronavirus (Covid-19).La décision a été prise après que l’Afrique du Sud a fermé 35 postes frontaliers avec le Botswana, le Mozambique, le Lesotho, la Namibie et eSwatini.

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires intérieures, Nhlanhla Nxumalo a déclaré que les postes qui vont rester fermés indéfiniment sont Sicunusa/Emahlatini, Lundzi/Waverley, Sandlane/Nersron, Bulembu/Josefsdaal, Gege/Bothashoop et Nsalitje/Onverwacht.

Les principaux postes frontaliers, Ngwenya/Oshoek, Lavumisa/Piet Ritief et Matsama/Jeppesrief sont toujours ouverts à la circulation des personnes et des biens.

Le Premier ministre, Ambrose Dlamini a promis de publier mercredi un plan complet sur la manière dont le gouvernement entend lutter contre l’épidémie de coronavirus.