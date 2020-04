Covid-19 en Côte d’Ivoire: les fonds de soutien aux entreprises opérationnels début mai

Les fonds de soutien aux grandes entreprises, aux PME et au secteur informel en Côte d’Ivoire, visant notamment à atténuer les impacts socio-économiques du Covid-19, sont disponibles et devraient être opérationnels début mai 2020.L’information a été donnée, le 24 avril 2020, par Mme Christiane Duncan, conseiller technique du ministre de l’Economie et des finances, à l’occasion de la première réunion hebdomadaire du Comité paritaire technique pour coordonner les actions de l’Etat et du secteur du privé.

«Les fonds sont disponibles, mais l’importance des montants alloués exigent une certification des cabinets quant à la transparence du process et des opérations », a-t-elle déclaré, rassurant les opérateurs de la disponibilité des fonds début mai.

Pour atténuer les effets néfastes du Covid-19 sur l’économie, l’Etat ivoirien a mis en place un plan de riposte économique visant à soutenir le secteur privé et informel. Pour sa réalisation effective, le Comité de concertation Etat-Secteur privé (CCESP) a créé deux instances de gestion.

Le Comité de concertation Etat-Secteur privé de Côte d’Ivoire (CCESP) a notamment mis en place, le 17 avril 2020, une Cellule technique d’information et d’écoute (CTIE) et un Comité paritaire technique pour coordonner les actions de l’Etat et du secteur du privé.

Selon la synthèse des requêtes émises par le secteur privé pendant la période du 31 mars au 21 avril 2020, la cellule d’écoute a pu interagir avec 33 porteurs de requêtes, dont 29 entreprises et quatre organisations.

Cette cellule technique d’information et d’écoute a enregistré 84 préoccupations dont 48 pour les entreprises et 36 pour les organisations. Les requêtes portent essentiellement sur les charges fiscales et sociales, le financement ainsi que les charges d’exploitation.