Covid-19: en Côte d’Ivoire, les chrétiens célèbrent la Pâques via les ondes et les cultes à domicile

La Pâques, une fête joyeuse pour les chrétiens, célébrée en mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, a été célébrée dimanche en Côte d’Ivoire par les chrétiens via les ondes radios et télés ou des cultes à domicile, en raison des restrictions liées au Covid-19.Suzanne, une chrétienne catholique, qui a célébré en confinement le chemin de croix la veille, a réuni ce dimanche sa petite famille pour suivre à la télévision nationale la messe, question d’édifier sa foi et rester connectée à la parole de Dieu.

« Les hommes et les femmes, qu’ils soient riches ou pauvres se rendent compte de leur finitude et de la vanité de bien de choses, parce que tous sont logés à la même enseigne devant la mort implacable », a déclaré dans son homélie le Cardinal Jean-Pierre Kutwa.

« Finalement, cette pandémie implique à mon avis pour nous aujourd’hui, un retour au sens premier dans la réalisation de notre vocation d’hommes et de femmes créés à l’image de Dieu et appelés à sa ressemblance », a-t-il soutenu.

La mort de Jésus est précédée de la « cène », c’est à dire le dernier repas de Christ avec ses apôtres avant son arrestation et sa crucifixion à Golgotha. En famille, des chrétiens ont célébré discrètement la Pâques, symbole fort d’un passage de la mort à la vie ou des ténèbres à la lumière.

Pour la plupart des églises évangéliques, telles les Assemblées de Dieu, les leaders spirituels ont appelé leurs fidèles à des temps de prière à domicile. Ce dimanche de Pâques, les ménages ont été le foyer d’un culte pascal.

data-ad-slot="2140806877">