Covid 19 : Dieudonné Kasembo vice-président la FEC appelle les opérateurs économiques à éviter la spéculation des prix

Dieudonné Kasembo vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) en charge de Petites et moyennes entreprises et du climat des affaires, a appelé les opérateurs économiques à ne pas spéculer sur les prix des produits provenant de pays frappés par le Coronavirus.

L’impact économique de l’épidémie en RDC ne se fera pas sentir dans l’immédiat, car les stocks commandés avant l’explosion des cas dans le monde sont encore en train d’arriver, a assuré Dieudonné Kasembo vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo.

Dieudonné Kasembo indique que les Kinois seront en difficultés si le problème de cette épidémie n’arrive pas à être réglé assez rapidement : « Même si dans l’immédiat on ne sent pas directement étant donné qu’il y a déjà certaines commandes qui avaient déjà été lancées avant que le fléau ne prenne autant d’ampleur, dans les jours à venir, nous allons nous retrouver vraiment en difficultés si on n’arrive pas à régler assez rapidement le problème de cette épidémie ».

Selon lui, la FEC en train de voir éventuellement comment trouver des produits de substitution et d’autres sources d’approvisionnement, où l’épidémie n’a pas encore atteint suffisamment la population.