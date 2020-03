Covid-19: des soldats vont rapatrier les Sud-Africains de Chine

Un avion sud-africain a été envoyé en Chine pour rapatrier 122 citoyens bloqués à Wuhan et qui souhaitent rentrer chez eux en raison de l’épidémie de coronavirus.L’équipe, composée de membres des Forces de défense nationale sud-africaines et d’une équipe médicale du ministère de la Santé, est partie pour Wuhan mercredi matin.

En envoyant les secouristes, le président Ramaphosa a décrit ce voyage comme « une mission importante pour le pays». Apaisant les craintes des Sud-Africains à l’égard des rapatriés, Ramaphosa a assuré à la nation que « les personnes que l’équipe va rapatrier ne sont pas malades ».

« Cette équipe va chercher des gens qui vont bien. Nous continuerons de les dépister pour vérifier si nous ne pouvons pas trouver quelqu’un qui a contracté une infection. S’il y en a, nous les retirerons pour traitement », a-t-il dit.

Avant de faire ses adieux à l’équipe, Ramaphosa a organisé une promenade à l’aéroport international OR Tambo en compagnie du ministre de la Santé, Zweli Mkhize et de Nosiviwe Mapisa-Nqakula, ministres de la Défense et des Anciens combattants.

Actuellement, l’Afrique du Sud compte 13 patients atteints de coronavirus qui sont en quarantaine et sous traitement.