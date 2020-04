Covid-19 : des médecins togolais placés en quarantaine

Une quinzaine d’agents hospitaliers dont des médecins en contact avec des patientes testées positives au coronavirus et finalement décédées sont placés en quarantaine.Cette mesure conservatoire est prise pour s’assurer de leur contamination ou non au Covid-19. Ces agents soignants, qui travaillaient au Centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio (CHU-SO), ont été placés en quarantaine, suite à la découverte du coronavirus sur des patientes, l’une de 63 ans et l’autre de 39 ans, qu’ils traitaient.

Deux patientes finalement décédées en l’espace d’une journée entre mercredi et jeudi.

En effet, admises aux urgences de ce centre hospitalier de référence au Togo situé à Lomé, pour toux et difficultés respiratoires, l’une vendredi et l’autre mardi, les deux patientes ont été ensuite transférées et traitées au service de pneumonie. La dotation du centre en matériels de protection par le ministère de la Santé étant épuisée, certains agents auraient été obligés de les soigner sans ces équipements. Malheureusement, les deux malades ont été testées positives au Covid-19 mercredi soir.

Au cours de leur évacuation au CHR Lomé Commune, le centre dédié pour l’hospitalisation des malades du coronavirus, l’une d’elles a rendu l’âme et l’autre succomba après son admission dans ce centre dédié.

Les deux décès ont été confirmés ce jeudi par le site officiel d’information sur la pandémie.

C’est suite à la découverte du coronavirus sur ces patientes, qu’il a été décidé de placer en quarantaine, le personnel médical qui était à leur chevet.

