A en croire l’organisation mondiale de la santé l’OMS, le variant délta représente plus de 80% de virus de Covid-19 en circulation en République Démocratique du Congo.

L’OMS a mis en garde contre une levée trop large des restrictions sanitaires mises en place pour tenter de juguler la pandémie, y compris dans des pays avec un taux de vaccination élevé. « J’appelle à la plus extrême prudence en ce qui concerne la levée totale des restrictions sanitaires et sociales en ce moment, parce que cela aura des conséquences », a déclaré le Dr Michael Ryan, chargé des urgences sanitaires.

Il sied de noter que, la pandémie de Covid-19 a fait plus de quatre millions de morts officiellement répertoriés dans le monde, a annoncé mercredi le directeur général de l’OMS. Et d’ajoute : « le bilan réel était très certainement plus élevé ».