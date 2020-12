COVID-19 : continuer à apprendre malgré la fermeture des écoles

L’UNICEF s’est mobilisé pour permettre aux 27 millions d’enfants qui ne peuvent pas aller à l’école en RDC de continuer à apprendre à la maison, face la COVID-19, indique un communiqué de cet organisme de Nations.

«Qu’il s’agisse des fermetures d’école, du confinement ou du sentiment persistant de peur et d’angoisse, les effets de cette pandémie touchent des enfants dans le monde entier», note la source qui souligne que suite à la fermeture des écoles en République Démocratique du Congo (RDC), plus de 27 millions d’enfants n’ont pas accès à l’école et ne jouissent pas de leur droit à l’éducation.

L’UNICEF qui travaille avec le ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et technique afin d’assurer une éducation inclusive de qualité sans discontinuité à tous les enfants du pays indique que l’école est bien plus qu’un lieu d’apprentissage pour de nombreux enfants et les parents qui pensent qu’elle est une bouée de sauvetage en matière de sécurité, de santé et de nutrition.

L’apprentissage via la radio, la télévision ou en ligne ne remplace pas un enseignant ou un parent, particulièrement chez les plus jeunes enfants, selon l’UNICEF.