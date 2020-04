Covid-19: Children Of Africa offre des kits alimentaires à une centaine d’ONG de protection des droits des femmes

La première dame ivoirienne Dominique Ouattara, par ailleurs président de la Fondation Children Of Africa a offert mardi à Abidjan des produits sanitaires et alimentaires d’une valeur de 130 millions FCFA à une centaine d’ONG engagées dans la protection des femmes et des enfants pour les aider à lutter contre la propagation de la maladie à Covid-19.Ce don de l’épouse du chef de l’Etat ivoirien vise non seulement à renforcer la capacité d’action de ces ONG sur le terrain, mais aussi de leur permettre de soulager et de d’aider au total 3 000 familles démunies du Grand-Abidjan (Abidjan et banlieue), l’épicentre du Covid-19 en Côte d’Ivoire.

«Vous côtoyez quotidiennement nos sœurs et nos enfants en situation difficile, vous les connaissez et voyez leurs souffrances de près. C’est pourquoi, votre dynamisme et votre efficacité sur le terrain sont autant de valeurs qui ont motivé mon choix de faire de vous des relais de la Fondation Children Of Children », a dit Mme Ouattara à ses organisations lors d’une cérémonie de remise de don.

Poursuivant, elle a exhorté ces ONG à sensibiliser les familles à l’application des mesures barrières contre la maladie à Covid-19 telles que le lavage régulier des mains au savon et le port obligatoire du masque.

« Je sais compter sur votre sérieux et votre probité pour veiller à ce que ceux de nos femmes et enfants parmi les plus vulnérables, reçoivent effectivement ces vivres », a conclu Mme Ouattara.

Ces dons de la première dame ivoirienne sont composés de 3 000 sacs de riz de 25 kg, 3 000 sachets de pâtes alimentaires, 20 000 boites de sardines, 12 000 bouteilles d’huile, 12 000 boites de tomate, 12 000 paquets de sucre, 12 000 boites de lait, 6 000 gels hydro-alooliques, 3 000 dispositifs de lavage de main, 10 000 masques de protection pour les populations, 6 000 savons liquides, 40 000 morceaux de savon et 6 000 bouteilles d’eau de javel.