Covid-19 au Rwanda : des hôtels fermés pour non-respect des mesures préventives

Le Rwanda Development Board (RDB) a fermé temporairement des dizaines d’hôtels et de restaurants qui n’ont pas respecté les mesures préventives contre la Covid-19.Dix hôtels ont été fermés pour une période allant d’une semaine à trois mois. Ces réceptifs hôteliers ont été condamnés à payer une amende de 150.000 Rwf (environ 150 dollars US). Sept autres hôtels et restaurants ont été avertis et condamnés à une amende de 150.000 à 300.000 rwf (150 à 300 dollars).

« Le RDB rappelle à toutes les entités que la violation des mesures établies entraînera des sanctions telles que des amendes et une fermeture temporaire allant de 1 à 3 mois », peut-on lire dans le communiqué du RDB.

Au cours du mois dernier, le Rwanda est touché de plein fouet par la variante Omicron. La semaine dernière, le pays a confirmé 8.053 nouveaux cas positifs au Covid-19, soit plus de 1.100 par jour.

Le plus grand centre Covid-19 a fermé ses portes il y a un mois, après que le dernier patient est sorti de l’hôpital. Mais au cours des sept derniers jours, les centres Covid-19 ont admis 67 patients, dont quatre dans un état critique.

Les mesures préventives se poursuivent avec la vaccination de 5,5 millions de personnes avec la deuxième dose et de près de 240 000 personnes qui ont déjà reçu la dose de rappel. Par ailleurs, 7,7 millions de Rwandais ont déjà reçu la première dose.

Depuis mars 2020, date à laquelle le premier cas a été confirmé au Rwanda, 1.362 personnes sont mortes du Covid-19 au Rwanda.