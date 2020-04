Covid-19 au Congo : marchés et transports interdits les mercredis et dimanches

Les autorités congolaises ont décidé, mercredi, d’interdire dans les grandes villes du pays les marchés et les transports les mercredis et dimanches.Cette mesure entre dans le cadre du renforcement des mesures visant le respect du confinement et des barrières sanitaires.

« Tous les mercredis et dimanches, durant les 30 jours du confinement à domicile décidé par le président de la République le 28 mars dernier et qui est rentré en vigueur le 31 mars sur l’ensemble du territoire congolais, les marchés sont fermés et le transport urbain suspendu dans les grandes villes du pays notamment Brazzaville et Pointe-Noire où sévit déjà la pandémie du Covid-19 », informe le gouvernement congolais.

Les ministres de l’Administration du territoire et celui de la Défense ont chargé leurs services à veiller au respect de cette disposition, en réprimant tout contrevenant.

Pour assouplir tant soit peu les conditions de vie de la population pendant ce confinement, les autorités congolaises ont annoncées la gratuité de l’eau et de l’électricité pendant deux mois (mars et avril 2020).

Au Congo, le Comité de riposte au Covid-19 fait état de 60 cas positifs, dont cinq guéris, cinq décès et 38 patients encore sous traitement. Au total, 106 personnes sont sorties de la quarantaine et 250 autres y sont encore.

Aucun cas n’a été enregistré en dehors des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire.

