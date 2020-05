Covid-19 : après leur rapatriement et mise en quarantaine, 100 congolais regagnent leurs domiciles

Cent voyageurs qui, après leur rapatriement en Rd Congo et isolement pour respecter les mesures de riposte au Covid-19, ont regagné leurs domiciles.

Sur les 327 citoyens congolais déjà rapatriés à ce jour, seuls 17 ont été déclarés positifs au coronavirus et pris en charge par le Comité multisectoriel de riposte à cette pandémie.

Selon le ministre de la Santé Dr Eteni Longondo qui a livré cette information au Conseil des ministres, certains voyageurs refusent d’obtempérer aux consignes de quarantaine. Pour remédier à ce problème, apprend – on du compte-rendu du Conseil des ministres, il a été demandé au ministère des Affaires étrangères d’exiger un acte d’engagement à tout candidat au rapatriement au pays avant l’embarquement.

Il y a lieu de rappeler que le Gouvernement a chargé un comité interministériel qui œuvre constamment au rapatriement, aux frais du Trésor public, des citoyens congolais bloqués à l’étranger à la suite de la mise en œuvre des mesures de confinement non seulement en Rd Congo mais aussi aux pays de leurs destinations respectives.

C’est ainsi que des vols sont prévus pour permettre à ces congolais de regagner chez eux tout en respectant les mesures édictées pour la riposte contre le coronavirus. Il suffit pour les personnes intéressées à rentrer au pays de se faire enregistrer aux ambassades et/ou postes consulats de la Rd Congo.

Au 8 mai 2020, la situation épidémiologique en Rd Congo affiche 40 nouveaux cas testés positifs au Coronavirus, 11 nouveaux cas de guérison et 3 nouveaux cas de décès. En cumul, les cas positifs sont portés à 937, ceux de guérisons à 130 et ceux de décès à 39. C’est sans oublier plus de 680 patients qui connaissent une bonne évolution.