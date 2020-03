Covid-19: Air Côte d’Ivoire annonce la suspension de ses vols régionaux pour 30 jours

Air Côte d’Ivoire a annoncé lundi la suspension temporaire de tous ses vols régionaux pour une période de 30 jours en raison de la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19) et de la fermeture des frontières aériennes de la Côte d’Ivoire à l’in star d’autres pays du monde.La compagnie nationale indique avoir arrêté cette mesure « suite à la crise sanitaire mondiale du Covid-19 et à la décision de fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Côte d’Ivoire à l’instar d’autres pays du monde ».

Cette suspension est pour « une durée initiale de 30 jours depuis le dimanche 22 mars 2020 », précise la compagnie aérienne, qui relève toutefois que « les vols domestiques vers l’intérieur de la Côte d’Ivoire sont maintenus avec un programme réaménagé ».

Elle note en outre que les clients ayant un voyage régional prévu avec Air Côte d’Ivoire entre le 23 mars et le 22 avril 2020 disposent de deux options : le remboursement ou les changements de date de voyage, de même que la destination finale du billet par rapport à sa destination initiale.

Air Côte d’Ivoire se prépare toutefois à la reprise de ses vols dès que la situation le permettra, assure la compagnie aérienne ivoirienne.