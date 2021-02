La RD Congo a enregistré 91 cas positifs sur 384 personnes testés dimanche 14 février dernier. Ces cas sont répartis dans 6 provinces : 43 à Kinshasa, 24 dans le Haut-Katanga, 8 au Lualaba, 8 au Sud-Kivu, 5 au Kongo Central et 3 au Nord-Kivu.

D’après le bulletin de l’équipe de riposte contre la covid-19, aucun nouveau cas de décès n’a été recensé. En revanche,114 nouvelles personnes déclarées guéries que ce soit dans les CTCo ou parmi les personnes suivies à domicile dont 34 à Kinshasa, 22 au Sud-Kivu, 19 au Kongo Central, 15 dans le Haut-Katanga, 5 en Ituri, 5 au Lualaba, 5 au Nord-Kivu, 3 dans le Haut-Uele, 3 au Nord-Ubangi, 2 à l’Équateur et 1 au Kasaï-Central.

Il sied de rappeler que, depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 24.386, dont 24.385 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 693 décès (692 cas confirmés et 1 cas probable) et 15.412 personnes guéries