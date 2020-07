Covid-19 : 50 nouveaux cas enregistres, la RDC cumule 8.248 cas confirmés

Le comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus en RDC rapporte, dans son bulletin quotidien de jeudi 16 juillet, 50 nouveaux cas de la Covid-19 dont 47 à Kinshasa et 3 en Ituri.

En revanche, aucune nouvelle personne n’est sortie de l’hôpital pour la même journée et aucun nouveau cas de décès supplémentaire n’a été enregistré.

Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 8.249, dont 8.248 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 193 décès (192 cas confirmés et 1 cas probable) et 4.248 personnes guéries.

Les 14 provinces touchées sont Kinshasa (épicentre) 7030 cas ; Kongo Central 353 cas ; Sud-Kivu 276 cas ; Haut-Katanga 260 cas ; Nord-Kivu 203 cas ; Lualaba 74 cas ; Haut-Uélé 16 cas ; Tshopo 13 cas ; Ituri 9 cas ; Kwilu 4 cas ; Sud-Ubangi 4 cas ; Equateur 4 cas ; Haut-Lomami 1 cas et Kwango 1 cas.