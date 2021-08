Covid-19 : 4 décès et 243 nouveaux cas en Côte d’Ivoire

Le ministère ivoirien de la Santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré, jeudi, 243 nouveaux cas de Covid-19 sur 3 915 échantillons prélevés soit 6,2 % de cas positifs, 68 guéris et 4 décès.

A la date du 5 août 2021, « la Côte d’Ivoire compte donc 50 893 cas confirmés dont 49 710 personnes guéries, 338 décès et 845 cas actifs », rapporte un communiqué de ce ministère qui précise que « le nombre total d’échantillons est de 802 020 ».

« Le 4 août, 17 796 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées soit un total de 1 117 143 doses administrées avec l’ajout des 841 doses administrées non comptabilisées le 3 août », poursuit le texte, ajoutant que le ministre de la Santé « invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination». Dans le pays, la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire.

La Côte d’Ivoire connaît depuis quelques semaines un regain de cette pandémie, obligeant les autorités à limiter les festivités officielles marquant la célébration de l’an 61 de l’indépendance de la Côte d’Ivoire à une symbolique prise d’armes sur l’esplanade du palais présidentiel, le samedi prochain. La Côte d’Ivoire a acquis son indépendance le 07 août 1960.