Covid-19 : 230 nouvelles personnes sorties guéries, dont 107 à Kinshasa

230 nouvelles personnes sont sorties guéries des Centre de traitement de covid-19 (CTCO), dont 123 dans les autres provinces, notamment et 107 à Kinshasa, a indiqué le bulletin du secrétariat multisectoriel de la riposte contre la covid-19 en RDC publié mardi 28 juillet dernier.

D’après ce bulletin, il ressort que parmi les 6 cas confirmés rapportés pour province de Kwilu, il y a eu doublon d’un cas : une patiente a été notifiée deux fois. Cela ramène le nombre des cas confirmés du Kwilu à 5 cas et le cumul des cas confirmés à ce jour à travers le pays revient à 8.873. Au total, il y a eu 208 décès (207 cas confirmés et 1 cas probable) et 5.930 personnes guéries.

Signalons que, sur les 242 échantillons testés lundi, 30 nouveaux cas ont été confirmés, dont 20 à Kinshasa, 5 en Ituri, 3 dans le Haut-Uélé et 2 au Nord-Kivu.

Ci-dessous la liste des provinces touchées par cette pandémie et les nombres de contamination.

Kinshasa : 7.479 cas ;

Kongo Central : 359 cas ;

Sud-Kivu : 286 cas ;

Nord-Kivu : 284 cas ;

Haut-Katanga : 275 cas ;

Lualaba : 75 cas ;

Ituri : 50 cas ;

Tshopo : 24 cas ;

Haut-Uélé : 23 cas ;

Equateur : 5 cas ;



Kwilu : 5 cas ;Sud-Ubangi : 4 cas ;Haut-Lami : 1 cas :Kasaï : 1 cas ;Kwango : 1 cas.