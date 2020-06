Covid-19 : 200 contacts identifiés et visités à Bukavu dans la commune d’Ibanda confinée depuis ce lundi

Plus de 200 contacts de cas confirmés dans la ville de Bukavu au Sud-Kivu ont été identifiés et visités l’avant midi de ce lundi 01 juin 2020 dans la commune d’Ibanda confinée.

Les équipes de la riposte contre Covid-19 suivent les alertes et le parcours de tous les contacts et des cas confirmés à Bukavu. « À ce premier jour du confinement de la commune d’Ibanda, nous sommes en train de décontaminer la ville. Nos équipes sont éparpillées partout dans la commune d’Ibanda. Pour cet avant-midi, nos équipes de la riposte ont tracé, identifié et visité plus de 200 contacts de cas confirmés dans la commune d’Ibanda à Bukavu. Ces équipes continuent à suivre la situation », a expliqué Cosmos Bishisha, ministre provincial de la santé.

Cosmos Bishisha, précise que les endroits où le parcours de contacts a été identifié sont en train d’être désinfectés. Il cite notamment le marché de Nyawera et la division provinciale de la santé.

Ce lundi très tôt le matin, les policiers et les militaires ont été déployés dans plusieurs coins de la commune d’Ibanda afin de faire respecter la décision portant confinement total de la commune d’Ibanda pour 3 jours, considérée comme épicentre de la pandémie de coronavirus à Bukavu.