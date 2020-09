La République démocratique du Congo (RDC) a notifié vingt (20) nouvelles guérisons de Covid-19 en une seule journée du mercredi, dont 17 à Kinshasa et 3 au Nord-Kivu, rapporte le bulletin quotidien du secrétariat technique du comité national multisectoriel de la riposte à la pandémie de Covid-19 parvenu jeudi à l’ACP.

Parmi ces guéris, certains ont été soignés dans les centres de traitement Covid-19 (CTCO) et d’autres ont été suivis à la maison.

Par ailleurs, douze (12) nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés dans la même journée du mercredi 02 septembre 2020, dont 5 à Kinshasa, 1 dans le Haut-Uélé et 1 au Sud-Kivu. Aucun nouveau décès n’a été enregistré parmi les cas confirmés.

Depuis la déclaration de l’épidémie, on note 10.126 cas à ce jour, dont 10.125 cas confirmés au laboratoire et 1 cas probable. Il y a eu jusqu’ici 259 décès et 9.367 guérisons. Actuellement, 193 cas suspects sont en cours d’investigations.

La source rappelle que le test Covid-19 est gratuit en République démocratique du Congo, sauf pour les voyageurs qui devront débourser 30 dollars américains.

Dix-sept provinces sur les vingt-six que compte la RDC, sont touchées par cette épidémie. Il s’agit des provinces de Kinshasa (7.957 cas), du Nord-Kivu (778 cas), du Kongo Central (452 cas), du Haut-Katanga (314 cas), du Sud-Kivu (299 cas), de l’Ituri (112 cas), du Lualaba (94 cas), du Haut-Uélé (53 cas), de la Tshopo (28 cas), du Nord-Ubangi (14 cas), de l’Equateur (8 cas), du Kwilu (6 cas), du Sud-Ubangi ( 6 cas), de Kwango (1 cas), du Haut-Lomami (1 cas), du Kasaï (1 cas) et du Kasaï-Central (1 cas).

Dix (10) zones de santé de Kinshasa demeurent les plus touchées par cette pandémie jusqu’au 29 août 2020. Il s’agit de Gombe (687 cas), Limete (678 cas), Kokolo (648 cas), Binza Ozone (637 cas), Lemba (486 cas), Binza Météo (462 cas), Kasa-Vubu (260 cas), Mont Ngafula I (246 cas), Kintambo (231 cas) et Lingwala (226 cas).

Source: ACP