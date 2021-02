La République Démocratique du Congo a enregistré jeudi 4 février, 149 nouveaux cas confirmés de Covid-19 dont 88 à Kinshasa, 44 au Sud-Kivu, 11 dans le Haut-Katanga, 2 au Lualaba, 2 au Maï-Ndombe et 2 au Nord-Kivu. Au total.

Avec ses deux premiers cas, la province du Maï-Ndombe est 23 è province de la RDC touchée par le coronavirus. Pour la même journée, indique le bulletin de l’équipe de riposte, aucun décès parmi les cas confirmés n’a été enregistré ni de nouvelles guérisons dans les CTCo ou encore parmi les personnes suivies à domiciles.

Il faut également signaler que trois (3) cas de la province du Kasaï Oriental ont été reclassés à Kinshasa. Ce qui ramène le nombre de cas du Kasaï Oriental à 6 et celui de Kinshasa à 18.431.

A noter que depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020 au pays , le cumul des cas est de 23.371, dont 23.370 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 678 décès (677 cas confirmés et 1 cas probable) et 15.085 personnes guéries.