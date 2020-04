Covi-19 : la caravane de solidarité de Magic System s’étend à 10 villes de l’intérieur de la Côte d’Ivoire

Après la première phase de sa caravane de solidarité visant à aider les populations démunies d’Abidjan à lutter contre la maladie à Covid-19, la Fondation Magic System et ses partenaires dont l’Union Européenne (UE), lanceront vendredi prochain la deuxième phase de cette campagne qui sillonnera dix villes ivoiriennes.Selon une note d’information transmise mercredi à APA, cette deuxième phase sillonnera une dizaine de villes ivoiriennes, notamment Dabou, Bonoua, Adiaké, Jacqueville et Anyama.

« A l’occasion de cette deuxième phase qui s’étendra du 17 au 28 avril 2020, des milliers de kits alimentaires et hygiéniques seront distribués aux familles par l’entremise des mairies», précise la note soulignant que la caravane démarrera à Locodjro dans la commune d’Attécoubé à l’ouest d’Abidjan.

Démarrée le jeudi 02 avril dernier par les communes de Yopougon et d’Abobo, la première phase de la caravane de solidarité portée par la Fondation Magic System et l’Union européenne a sillonné douze communes du District d’Abidjan.

Au-delà des dons de kits alimentaires et hygiéniques composés de riz, d’huile, de sucre, de savon et de gel hydro alcoolique aux populations défavorisées de ces douze communes du District d’Abidjan, cette caravane est également un canal de sensibilisation aux gestes barrières contre la propagation du Covid-19 en Côte d’Ivoire.

En plus de la Fondation Magic System et de l’UE, plusieurs organisations dont la Fondation Didier Drogba ont rejoint cet élan de solidarité. La Côte d’Ivoire enregistre à ce jour 638 cas confirmés de maladie à Covid-19 avec 114 guéris et six décès.