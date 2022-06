La Cour d’appel de Kinshasa/Gombe va prononcer ce jeudi 16 juin 2022 son arrêt dans le procès 100 jours impliquant Vital Kamerhe et ses coaccusés.

Repris le 2 juin dernier, les parties ont présenté leurs motifs d’appel et ont participé au débat et aux plaidoiries en soutenant leurs moyens. Le Ministère public et la partie civile avaient sollicité la confirmation de l’œuvre du premier juge alors que les prévenus ont demandé l’annulation pure et simple du jugement au premier degré.

Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe avait condamné dans cette affaire, le 20 juin 2021, Vital Kamerhe et Samih Jammal à 20 ans, Jeannot Muhima a 2 de prison. Rappelons que ces peines ont été revues à la baisse au second degré et Kamerhe avait écopé de 13 ans, Jammal de 6 ans de prison et Muhima d’année de prison. Ce dernier a quitté la prison après avoir purgé sa peine. D’autres condamnés ont quant à eux bénéficié de la liberté provisoire.

Signalons que, ce litige est examiné de nouveau au degré d’appel suite au renvoi opéré par la Cour de cassation après l’annulation de la décision de la cour d’appel.