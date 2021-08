L’ancien premier ministre et sénateur Augustin Matata Ponyo à dans un communiqué publié jeudi 12 août dont une copie est parvenue au journaldekinshasa.com, révèle qu’il lui est interdit de sortir du pays par le procureur général près la Cour constitutionnelle.

Le professeur Matata Ponyo note que, cette interdiction a été prononcée par le procureur de la Cour constitutionnelle, alors qu’il sollicite une évacuation à l’étranger pour un contrôle dans un centre spécialisé, question de se rassurer sur l’absorption du poison dont il a été victime depuis le mois de juillet dernier.

Le sénateur Augustin Matata Ponyo avait, dans sa correspondance du 30 juillet, demandé l’autorisation de sortie pour raisons de santé auprès du chef de l’État, après avoir constaté que ses requêtes adressées en ce sens au président du Sénat, demeuraient lettre morte.

« En dépit de l’intervention du Haut responsable de service public auprès du chef de l’Etat, et de la recommandation de mon médecin traitant d’aller me faire examiner à l’extérieur du pays, je reste interdit de quitter le pays par le procureur général près la Cour constitutionnelle », fait-il savoir

A l’en croire, c’est conformément à la missive adressée au président de la République qu’il a été contacté par un haut responsable de la présidence de la République qui lui a recommandé de contacter le procureur général en vue de finaliser le processus d’autorisation de sortie.

« Accompagné de mon médecin, je me suis rendu ce lundi 9 août 2021 à 8h00 au Parquet près la Cour constitutionnelle. (…) Tout au long de l’audition qui a fait l’objet d’un proces-verbal contresigné par moi, monsieur le procureur général a voulu m’interroger sur le dossier du Parc agroindustriel de Bukanga Lonzo. Etant encore malade et en repos médical, et rappelant que je ne peux aller à l’encontre de la décision de la Plénière du Sénat du 15 juin 2021 qui a rejeté la demande d’autorisation des poursuites judiciaires à mon encontre, je me suis interdit de répondre à toute question en rapport avec le dossier Bukangalonzo », rapporte son communiqué.