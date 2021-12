L’équipe marocaine de football s’est largement imposée face à son homologue palestinienne sur le score de 4 buts à 0, mercredi, en match du groupe C de la Coupe arabe des Nations de football qui se tient au Qatar.Les réalisations des Lions de l’Atlas ont été l’œuvre Mohammed Nahiri à la 31è minute, d’Abdelilah Hafidi, auteur d’un doublé (56è et 64è) et de Badr Banoun (87è, s.p).

Dans l’autre match du groupe, la Jordanie a pris le dessus sur l’Arabie Saoudite (1-0).