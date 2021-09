Côte d’Ivoire: vers l’exigence d’un pass sanitaire Covid-19 dans les lieux publics

La Côte d’Ivoire qui enregistre une vague de contamination à la Covid-19, compte « en fonction de l’évolution de l’épidémie », interdire les espaces publics aux personnes non vaccinées ou ne disposant pas d’un test PCR négatif de moins de 72 heures.

« En fonction de l’évolution future de l’épidémie dans notre pays, des mesures plus contraignantes seront prises, notamment l’interdiction de l’accès aux restaurants, maquis, bars, cinémas, stades, établissements hôteliers, bâtiments administratifs publics et privés, universités et grandes écoles, aux personnes non vaccinées ou aux personnes ne disposant pas d’attestation de test antigénique ou PCR négatif datant de moins de 72 heures », indique une note du Conseil national de sécurité (CNS), présidé jeudi par le chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara.

Le chef de l’Etat a exhorté, à nouveau, les populations vivant en Côte d’Ivoire à se faire vacciner, à porter les masques dans les espaces et lieux publics ainsi que les transports en commun, à se laver régulièrement les mains et à respecter la distanciation physique.

Au 7 septembre 2021, 1 477 179 doses de vaccins ont été administrées avec 272 126 personnes ayant reçu les deux doses dans le pays, selon le ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle.

Le ministre de la Santé, Pierre Dimba a porté à la connaissance du Conseil National de Sécurité que la Côte d’Ivoire a reçu le 20 août 2021, 1 180 530 doses du vaccin Pfizer dans le cadre de l’initiative COVAX et le 02 septembre 2021, 100 800 doses du vaccin Johnson and Johnson dans le cadre de l’initiative AVATT.

Le Conseil national de sécurité a décidé de l’intensification de la sensibilisation sur le respect des mesures barrières, qui associera le Corps préfectoral, les élus, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, les guides religieux, les associations et les ONG.

Il a aussi requis l’intensification du dépistage de la COVID-19 à travers les tests rapides antigéniques gratuits dans les établissements sanitaires publics et privés. Ces tests permettent d’identifier les cas suspects dans un délai de 15 minutes.

Les membres ont adopté la réduction de 5 à 3 jours (72h), à partir de la date de prélèvement, du délai de validité des tests PCR pour les passagers arrivant en Côte d’Ivoire par voie aérienne, à compter du lundi 13 septembre 2021.

Ensuite, a-t-il été adopté, à compter du lundi 20 septembre 2021, du « pass sanitaire » à QR code pour les voyageurs, en vue de réduire les fraudes sur les attestations de tests PCR et les carnets de vaccination.

La moyenne du taux de positivité est de 7%, au-dessus du seuil d’alerte de 5%, contre moins de 3% depuis le début de la pandémie en Côte d’Ivoire. Le pays a enregistré 112 décès, ce qui représente 25,4% du nombre total de décès depuis le début de la pandémie. La totalité des personnes décédées, en ce mois d’août, n’étaient pas vaccinées.

Selon le Ministre en charge de la Santé, l’accroissement des cas positifs et des décès est dû à l’intensité des interactions sociales enregistrées pendant les vacances scolaires, à l’arrivée, comme dans plusieurs pays de la sous-région, de la troisième vague de l’épidémie en Côte d’Ivoire avec le variant Delta, et à un relâchement dans le respect des mesures barrières.

Le chef de l’Etat a instruit le Premier ministre ivoirien à l’effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le démarrage, le plus rapidement possible, de la production locale de vaccins anti-COVID-19.