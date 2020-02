Côte d’Ivoire: une grille salariale «compétitive et attrayante» pour les agents de l’ONECI

L’Office national de l’Etat civil et de l’identification (ONECI) qui est une structure étatique aura un «fonctionnement plus proche d’une entreprise privée» avec une grille salariale plus «compétitive et attrayante» que celle de l’ex-Office national d’identification (ONI), a annoncé, mardi à Abidjan, le nouveau Directeur général de cette agence d’exécution, Sitioni Gnenin Kafana.« Notre organisation quoi que étatique aura un fonctionnement plus proche de celui d’une entreprise privée. Cela vient donc régler de fait la question de grille salariale. La nouvelle grille salariale est plus compétitive et attrayante que celle de l’ONI » a expliqué M. Kafana au cours d’une cérémonie d’échanges de vœux de nouvel an avec le personnel de l’ONECI.

Quant aux avancements, ils seront conformes aux textes en vigueur. Pour ce qui est des nominations en interne, a poursuivi M. Kafana, « je pu vous assurer que cela se fera au mérite », prenant « l’engagement de s’attaquer rapidement » aux conditions difficiles dans lesquelles les agents travaillent.

« Je ferai tout ce qui est de mes possibilités pour vous doter de moyens adéquats pour mener à bien vos missions », a-t-il ajouté sous une salve d’applaudissements des agents.

Par ailleurs, Sitioni Gnenin Kafana a relevé les enjeux des missions de l’ONECI. « Le gouvernement et les populations attendent de nous, (des) sacrifices (…) pour mener à bien l’opération de masse qui consistera à produire en un temps relativement court, des millions de titres d’identité pour les ivoiriens », a-t-il dit.

En plus de la carte nationale d’identité, l’état civil et l’identification fiable et sécurisée figurent sur la liste des nouvelles missions de l’ONECI ainsi qu’une stratégie de gestion des flux migratoires.

« J’en appelle à votre mobilisation totale, votre sens du civisme et de la responsabilité pour satisfaire nos concitoyens », a poursuivi le nouveau patron de l’ONECI, rassurant qu’il « n’y aura pas de chasse aux sorciers ».

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});