Côte d’Ivoire: un militaire tué dans des «incidents» entre militaires et individus non identifiés

Un militaire a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi dans des « incidents » qui ont opposé des militaires à des individus non identifiés dans le Sud-ouest ivoirien, a annoncé jeudi soir, le Chef d »Etat-major général des armées, le Général de corps d’armée Lassina Doumbia.Ces incidents qui ont opposé des militaires à des individus non identifiés dans la localité de Néro, dans la Sous-Préfecture de Tabou ont été «circonscrits» grâce aux «renforts déployés » sur le terrain où « le calme est vite revenu », rapporte le Général de corps d’armée Lassina Doumbia, dressant un bilan faisant état « d’un militaire décédé et d’un autre blessé ».

« Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale afin de déterminer les circonstances exactes de ces événements », ajoute le Chef d’Etat-major général des armées.

Poursuivant, il assure « les populations du renforcement du dispositif sécuritaire dans la zone et les invite par conséquent à vaquer à leurs occupations ».