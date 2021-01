Côte d’Ivoire : un constructeur automobile annonce la construction de sanitaires dans des écoles

Un constructeur automobile annonce la construction de sanitaires et l’installation de bonbonnes d’eau dans des écoles primaires à l’intérieur de la Côte d’Ivoire.

«On a installé des bonbonnes d’eau minérales dans deux écoles. On compte en faire plus. On compte même réparer et construire des sanitaires dans deux écoles primaires de certains villages. Parce que j’ai vu des sanitaires dans un état déplorable pour les écoliers à l’intérieur du pays. Déjà on a commencé à faire de l’assainissement dans ces écoles», a annoncé Sahl Abbessi, le directeur marketing du constructeur automobile chinois GAC Group.

Il s’exprimait jeudi dernier à l’occasion d’une cérémonie de présentation officielle de deux nouveaux véhicules de sa société. « Nous sommes une entreprise citoyenne engagée auprès de la société », a assuré M. Sahl.