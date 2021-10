Côte d’Ivoire: un chef d’entreprise ébauche un plan de résolution des crises

Éric Thiam Sabates, vice-président et trésorier de l’Union des grandes entreprises de Côte d’Ivoire, a ébauché vendredi à Abidjan un plan de résolution des crises, en marge d’un panel, tenu à la clôture du forum économique ivoirien Cgeci Academy 2021.

Le forum économique Cgeci Academy, initié par la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci, Patronat ivoirien), s’est déroulé cette année autour du thème, »Crises et résilience des entreprises en Afrique ».

M. Éric Thiam a évoqué, lors d’un panel qui avait pour sujet » Comment se prémunir des crises commerciales ? », un plan de résolution des crises en entreprise, basé sur une démarche intelligente et résiliente.

Les différents échanges ont ressorti que les entreprises peuvent être confrontées à une crise commerciale née d’une crise quelconque notamment politique, environnementale et sanitaire, comme la Covid-19 qui a affecté les entreprises.

Le directeur général régional de impérial Tobacco pour la Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Guinée, Éric Thiam Sabates, a fait observer d’entrée de jeu qu’une crise est une série d’événements qui vont ‘’perturber votre activité ».

Pour lui, « une crise commerciale, c’est généralement une conséquence d’une crise catégorielle à savoir l’organisation qui a fait de mauvais choix stratégiques et commerciaux » qui dégradent ses performances.

Il a souligné qu’on a des crises classiques comme la guerre, ensuite les batailles commerciales. Toutefois, la gestion devrait permet d’anticiper, de planifier, de prévoir et de mettre en œuvre des stratégies et des actions pour limiter l’impact de risque identifiée qui se transformeraient éventuellement en crise.

« Lorsque survient une crise, il faut travailler avec ses équipes aux plans d’actions et aux plans de réponses », a-t-il dit, insinuant que les chocs devraient permettre de tester et affûter ses moyens de résilience , tout en renouvelant ses connaissances.

« Anticipez et soyez agile lorsque vous avez une crise qui survient », a-t-il lancé, indiquant qu’il y a un premier plan qui devrait servir le dirigeant de réaction immédiate et un deuxième plan qui va l’aider à gérer la crise dans son prolongement à court terme.

En outre, il devrait avoir un plan qui permet à l’entreprise de réaliser la continuité de l’activité et enfin les modifications avant de pouvoir récupérer et mettre à jour ses connaissances pour le futur.

« La première préoccupation à avoir dans une période de crise, ce sont les hommes », a-t-il conseillé, notant que « l’humain est le principal actif », avant les machines et ensuite la continuité de l’activité.

Selon M. Eric Thiam, le chef d’entreprise doit partager les décisions avec ses équipes. Car, « l’humain est au cœur de la résolution de toute crise », d’ailleurs les crises viennent des actions des hommes.

Au terme du panel, les entreprises ont été invitées à prioriser deux éléments essentiels quand survient une crise commerciales ou non pour la pérennisation de leurs activités à savoir se poser la question de « comment tirer profit de cette crise ? ».

Par-dessus tout, fera-t-il remarquer, une crise peut s’avérer être une opportunité. L’intérêt pour les entreprises ivoiriennes est donc d’aller à la conquête de l’Afrique à travers l’accord de libre-échange continental « Zlecaf » pour étendre leurs activités.

« La culture du risque permet de réagir avec calme, sang froid avec une communication adaptée et d’aller droit au but dans le processus de gestion », a-t-il poursuivi. La Cgeci Academy 2021 en est à sa 9ème édition. Il est le plus important forum économique organisé par le secteur privé ivoirien.